Kocaeli'nde Dolandırıcılık Zanlısı Operasyonla Yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.M. isimli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak tutuklandı.
Kocaeli'nde dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan U.M. (30) düzenlenen operasyonla yakalandı. U.M., emniyette işlemlerinin ardından tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa