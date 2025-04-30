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Kocaeli'nde Dolandırıcılık Zanlısı Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'nde Dolandırıcılık Zanlısı Operasyonla Yakalandı
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Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.M. isimli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nde dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan U.M. (30) düzenlenen operasyonla yakalandı. U.M., emniyette işlemlerinin ardından tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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