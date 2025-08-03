Kocaeli'nde Bir Sağlık Çalışanı Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sağlık çalışanı, evinde ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Yakup Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süredir ayrı yaşayan sağlık görevlisi Burhan D.'den (36) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine Burhan D.'nin evine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdi. İçeride yapılan aramada Burhan D. asılı halde ölü olarak bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Burhan D.'nin cenazesinin yarın Kirazlıyalı Ayvacık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ