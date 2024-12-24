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Kocaeli'nde Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu, Eski Eşi Gözaltında

Kocaeli'nde Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu, Eski Eşi Gözaltında
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yaşındaki Funda Kaymaz, evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası eski eşi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunması ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, kadının eski eşi olduğu öğrenildi.

Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz'ı (40) tabanca ile kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evde yapılan incelemelerin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, kadının eski eşini gözaltına aldı. Şahsın ifadesine başvurmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Funda Kaymaz'ın cenazesi ise incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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