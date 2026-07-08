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Kocaeli merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama
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Kocaeli merkezli 3 ilde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Operasyonda 42 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, sınır illerinden yasa dışı yollarla ülkeye sokulan düzensiz göçmenlere sahte kimlik düzenlendiği, bu kişilerin kayıt dışı çalıştırıldığı ve barındırıldığı tespit edildi.

14 adrese eş zamanlı baskın

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kocaeli'de 11, Edirne'de 2 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 14 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik belgesi ele geçirilirken, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 9 araca el konuldu. Operasyon sırasında yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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