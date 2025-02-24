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Kocaeli Kartepe'de 7 Gündür Süren Metan Gazı Yangını

Kocaeli Kartepe'de 7 Gündür Süren Metan Gazı Yangını
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Kartepe ilçesinde zemin etüdü çalışması sırasında yüzeye çıkan metan gazı, 7 gündür yanmaya devam ediyor. İtfaiye ve uzman ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 7 gündür yanmaya devam ediyor.

Kartepe'de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın 7 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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