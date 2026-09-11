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Maltepe’de ev sahibi ve eşini öldüren saldırgan tutuklandı

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Maltepe’de kiracı Mehmet Taşkaya, 20 yıldır dairelerinde oturduğu Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çiftini yaşanan tartışma sonucu tabanca ile vurarak öldürdü.

Maltepe'de kiracı Mehmet Taşkaya, 20 yıldır dairelerinde oturduğu Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çiftini yaşanan tartışma sonucu tabanca ile vurarak öldürdü. Avukat Emir Ali Spor ise olay yerinde yaralandı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Olay, 10 Eylül günü 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Osman Akyol ile kiracısı Mehmet Taşkaya (63) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Taşkaya, silahla ev sahibi Osman Akyol, ev sahibinin eşi Nursen Akyol ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor'a ateş etti.

Silahlı saldırıda Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor yaralandı. Yaralı avukat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan Mehmet Taşkaya İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Taşkaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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