Kocaeli'deki Orman Yangını Nedeniyle Akçat Köyü Boşaltıldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Akçat köyünün boşaltılmasına karar verildi. Yangın söndürme çalışmalarında helikopterler ve arazözler yoğun mücadele veriyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle Akçat köyünün boşaltılmasına karar verildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden çekilen görüntülerde dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görüldü.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin ulaştığı Akçat köyünün tedbiren boşaltılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplere vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Yangın bölgesinde bulunan vatandaşlardan Ercan Özalp, mücadelenin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Akçat'tan sonra yangın büyük bir alana yayıldı ve şu an kontrol altına alınamıyor. Ben ilk defa bu kadar çok uçak görüyorum. Her yerden uçak ve helikopter geldi. Herkes sahada" dedi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden çekilen görüntülerde dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığı görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
