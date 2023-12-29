Kocaeli'de Veliler Öğretmenleri Darp Etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖĞRETMENLERİ DARBETTİLER

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı. Hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu. Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.