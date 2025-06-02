Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlar ile Mücadele ekiplerince İzmit ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 kilo 500 gram bonzai, 4 kök kenevir bitkisi, 1 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer iki şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ