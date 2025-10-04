Kocaeli'de Trafo Bakımında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafo bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Trafo bakım çalışması sırasında işçi Y.T. elektrik akımına kapıldı. Y.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ