Kocaeli'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Motosiklet Sürücüsü Uğurlandı

Kocaeli'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Motosiklet Sürücüsü Uğurlandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Enes Ağaç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada bir yolcu da ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Enes Ağaç (18) idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç ile çarpıştı. Kazada Enes Ağaç ile motosikletteki yolcu K.K. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Ağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan K.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Enes Ağaç'ın cenazesi, Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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