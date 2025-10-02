Kocaeli'de Suç Oranlarında Azalma: Eylül Ayı Verileri Açıklandı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte eylül ayında kişiye ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığını, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 349 kişinin yakalandığını bildirdi.

Vali İlhami Aktaş, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı öncesi basın mensuplarına eylül ayı verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Vali Aktaş, kişiye karşı işlenen suçlarda azalma meydana geldiğini ve olayların aydınlatılma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu belirtti. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a varan bir azalma olduğunu aktaran Aktaş, bu suçlarda aydınlatma oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu kaydetti. Aktaş, şöyle konuştu:

"Kişiye yönelik işlenen suçlarda azalma meydana gelmiş olup, olayların aydınlatma oranı yüzde 100'e yakındır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aynı dönem kıyaslandığında yüzde 30'a varan azalma olmuştur. Bu konu özelinde de aydınlatma oranları yüzde 90'ın üzerindedir. Suç işlemiş kişilerin cezalarını çekmeleri için en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri cezası olan kişilerin yakalanması. Eylül ayı içinde 236'sı emniyet, 113'ü jandarma olmak üzere hapis cezası bulunan toplam 349 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bunların içinde 10 yılında üzerinde hapis cezası bulunan toplam 7 kişi bulunmaktadır. Değişik suçlardan dolayı ifade için aranan bin 35 kişi de adli mercilere çıkarılmıştır."

Eylül ayı içerisinde 232 değişik ebatlarda silah ele geçirildiğini Aktaş, bu konuda 268 kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisini de paylaştı.

"Uyuşturucu ile mücadelede 825 kişi gözaltına alındı"

Aktaş, emniyet ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli operasyonlar yaptığını ifade ederek, "Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube müdürlüklerimiz tarafından emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucu 21 kişi yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Operasyonlarda yapılan aramalar sonucu makaron, alkol, tütün ve tarihi eser ele geçirilmiştir. Uyuşturucu mücadele kapsamında arkadaşlarımızın yapmış oldukları çalışmalar sonucu 825 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 70'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutan Vekili Yarbay Ziya Can Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. - KOCAELİ