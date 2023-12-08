Kocaeli'de Sosyal Medyada Müstehcen Yayın Yapan Kadın Gözaltına Alındı
Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucu, sosyal medyada müstehcen yayın yaptığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Gölcük'te yaşayan F.H., 'müstehcenlik' suçundan dolayı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na müstehcen yayın yapıldığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gölcük'te yaşayan F.H.'yi (43) 'müstehcenlik' suçundan gözaltına aldı. - KOCAELİ