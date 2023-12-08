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Kocaeli'de Sosyal Medyada Müstehcen Yayın Yapan Kadın Gözaltına Alındı

8 Aralık 2023 20:08 Son Güncelleme: 20:10 Abone Ol

Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucu, sosyal medyada müstehcen yayın yaptığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Gölcük'te yaşayan F.H., 'müstehcenlik' suçundan dolayı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.