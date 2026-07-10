Haberler

Yeğeni tarafından pala ile öldürülen adam toprağa verildi

Yeğeni tarafından pala ile öldürülen adam toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yeğen E.K., amcası İbrahim K.'yı palayla defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cenaze namazının ardından İbrahim K. toprağa verildi.

Kocaeli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yeğeni tarafından pala ile defalarca bıçaklanarak öldürülen adam, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olay, dün Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan yeşillik alanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.K. (33) ile amcası İbrahim K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, elindeki palayla amcasına saldırdı. Arbede sırasında incir ağaçlarının bulunduğu yeşillik alana düşen amca İbrahim K., yeğeninin palalı darbeleri sonucu ağır yaralandı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli E.K. de yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri şüpheli E.K.'yi etkisiz hale getirerek suç aletiyle birlikte yakaladı. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise amca İbrahim K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan E.K., ilk müdahalesinin ardından polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Toprağa verildi

Hastane morguna alınan İbrahim K'nin cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alınarak Kavaklı Cami'ne getirildi. Cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İbrahim K'nin akraba ve sevenleri katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrahim K., Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı

Tüm dengeler altüst! KAAN için kritik eşik aşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Havada ölümle burun buruna! Yolcular tutmasa facia kaçınılmazdı
İletişim Başkanı Duran: AP'nin Kıbrıs kararı kabul edilemez

İletişim Başkanı Duran: AP'nin Kıbrıs kararı kabul edilemez
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar