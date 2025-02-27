Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan bir otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa