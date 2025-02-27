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Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan bir otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu.

Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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