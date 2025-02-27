Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan bir otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.