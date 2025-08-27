Kocaeli'de Park Halindeki İki Otomobil Yangında Yok Oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1318/2 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 35 KLK 89 plakalı park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 34 BR 5199 plakalı araca da sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir patlama da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın neticesinde 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
