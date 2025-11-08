Haberler

Kocaeli'de Parfüm Tesisinde Yangın: 6 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedeni yapılan incelmelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yapılan incelemelerin ardından 6 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı, aileler ise sinir krizi geçirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. - KOCAELİ

Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
