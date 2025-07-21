Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Kocaeli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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İzmit'te rampa aşağı inen otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampa aşağı inen otomobilin, çarptığı bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyip takla atarak asılı kalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen hafif yaralı sürücü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Y.C. yönetimindeki 41 SP 405 plakalı FIAT marka otomobil, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyen otomobil, ardından takla atarak bariyerde asılı kaldı. Araçta bulunan sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K., Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ile Ömer Beyan hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, alkollü sürücü Y.C.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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