Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı

Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
Kocaeli'de İzmit Otogarı'nda tabancayla rastgele ateş açan uzman çavuş, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tabancayla etrafa rastgele ateş açan kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

ETRAFA ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Olay, saat 12.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla etrafa 4 el ateş açtı.

Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı

SAĞ BACAĞINDAN VURDULAR

Terminaldeki vatandaşlar panikle alandan uzaklaştı. Otogarda görevli polis ekipleri, şüpheliye elindeki tabancayı bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen tabancayı bırakmayan şüpheli, polis ekipleri tarafından sol bacağından vuruldu. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
