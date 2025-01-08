Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan özel bir kolejde öğretmenlik yapan M.A.'nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

"SİZİ ÖDÜLLENDİRECEĞİM"

M.A'nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti.

TUTUKLANDI

M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet eden ailelerin sayısının ise 9'a yükseldiği öğrenildi.