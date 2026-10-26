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Kocaeli'de narkotik ekipleri bir haftada 143 şüpheli yakaladı, 716 gram altın bulundu

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Kocaeli'de narkotik ekipleri bir haftada 143 şüpheli yakaladı, 716 gram altın bulundu Haber Videosunu İzle
Kocaeli'de narkotik ekipleri bir haftada 143 şüpheli yakaladı, 716 gram altın bulundu
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Kocaeli'de narkotik ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 143 şüpheli yakalandı; yaklaşık 3 kilo 742 gram uyuşturucu, 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucunun otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü.

Kocaeli'de narkotik ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında yaklaşık 3 kilo 742 gram uyuşturucu madde, 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucunun otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda 143 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram çeşitli uyuşturucu madde, 22 uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, uyuşturucu maddenin otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise odada bulunan kutudan uyuşturucu maddeler ve hassas terazi çıkarken, paketlenmiş altınların ise küçük cüzdanda bulunduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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