Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Bir Çocuk Yaralandı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Bir Çocuk Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet takla attı. Kazada motosikletin arkasındaki çocuk yaralandı; sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet takla attı. Kazada motosikletin arkasında bulunan çocuk yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan hafif ticari araç, sürücüsü hakimiyetinde yola çıktı. O esnada seyir halinde olan motosikletli, hafif ticari aracın arkasına çarptı. Motosiklet takla atarken, sürücü ve arkasında bulunan oğlu yere düştü. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye götürdü.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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