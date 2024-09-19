Kocaeli'de Kovboy Kasabası Yangını: Mekan Kullanılamaz Hale Geldi

Kovboy kasabası küle döndü

Ekiplerin soğutma çalışma sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, gece saatlerinde, kovboy kasabası ve otel olarak kullanılan alanda çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Mekanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın, gece 01.30 sıralarında Çamçukur mahallesinde meydana geldi. Kovboy kasabası ve otel olarak kullanılan alanda sebebi bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ahşap yapıların bulunduğu yerde çıkan yangın hızlı bir şekilde büyüdü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sabaha kadar yaptığı söndürme çalışmaları neticesinde, çevresinde bulunan evlere yangın sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Yangının ardından mekan kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması ise sürüyor.

Olayla ilgili incelme başlatıldı.