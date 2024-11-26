Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğini Devirip Yayaların Üzerine Düşürdü

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğini Devirip Yayaların Üzerine Düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın çarptığı aydınlatma direği, 6 yayaya düşerek yaralanmalarına neden oldu. Kazada araç, bir halk otobüsüne de çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine düştü. Feci kazada 6 kişi yaralanırken, savrulan araç ise özel halk otobüsüne çarparak durabildi.

İlçe merkezinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GL 6841 plakalı Volkswagen marka SUV tipi araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk, 6 yayanın üzerine düştü. Savrulan araç ise 41 M 8044 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde yoğun kalabalık oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'si Karamürsel Devlet Hastanesi, 4'ü ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Almanya'da savaşa hazırlık: Sığınak listesi hazırlanıyor
img

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi
img

Avrupa'daki temsilcimizin rakibi İstanbul'a gelemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 26 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.