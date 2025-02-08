Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı

Trump'ın tek derdi para! İşte skandal Gazze planının detayları
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz

Narin'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Ferdi Tayfur'un kızından zehir zemberek paylaşım

Kocaeli'de Kaybolan İki Vatandaş Donmaktan Kurtarıldı

Kocaeli'de Kaybolan İki Vatandaş Donmaktan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda kaybolan iki vatandaş, JAK timleri tarafından 24 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Kurtarma anı GoPro kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda kaybolan 2 vatandaşı, eksi 8 derecede donmak üzereyken Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri buldu. 2 vatandaş, 24 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kurtarma anı ise saniye saniye GoPro kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli ili Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormana çıkan Arda P. ile Erol B., yoğun kar yağışı sebebiyle ormanlık alanda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine ormanlık alana Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Geniş alana sahip ormanda çalışma yapan ekipler, Uludağ'dan dolayı imkanları daha geniş olan Bursa'dan yardım istedi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, olumsuz bir durum olmaması adına Uludağ'da görev yaparken, talep üzerine kısa sürede İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi'ne ulaştı.

24 saat sonra donmak üzereyken kurtarıldılar

1 adet kar üstü motorlu JAK timi, 2 Jandarma Asayiş timi, UMKE ve AFAD personelleri ile ormanlık alanda çalışma yapan ekipler, mahsur kalan Arda P. ile Erol B. donmak üzereyken kurtardı. Kurtarma anı ise saniye saniye GoPro kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arkadaşların bungalov tatili cinayetle bitti
img

Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
img

'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü

Arkadaşların bungalov tatili cinayetle bitti
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi

Türkiye'den destek istediler! "Ağacın dalına başka kimse acımaz"
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.