Kocaeli'de Kardeşini Öldüren Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Kardeşini Öldüren Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de kardeşini öldürme suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç., yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de kardeşini öldüren ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "Kardeşi kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç.'ye (30) yönelik operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda K.Ç., dün yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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