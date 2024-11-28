Gebze'de toprak kayması sonucu 7 kamyon ve 1 kepçe aşağı uçtu

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde yer alan hafriyat döküm sahasında yaşanan toprak kaymasında felaketten dönüldü. Çalışır vaziyette 7 hafriyat kamyonu ve 1 kepçe, toprak kayması sonucu aşağıya sürüklendi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Bir sürücü araçtan çıkmaya çalışırken omzundan yaralandı. Araçlardan inmeyen diğer sürücüler ise kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇLAR BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kamyonlar ve kepçe bulundukları yerden iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Olay esnasında araçların devrilmemesi olası bir facianın önüne geçti.