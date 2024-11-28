Gebze'de toprak kayması sonucu 7 kamyon ve 1 kepçe aşağı uçtu
Gebze'de hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kamyon ve 1 kepçe aşağı sürüklendi. Bir sürücünün omzundan yaralandığı kaza, araçların devrilmemesiyle ucuz atlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde yer alan hafriyat döküm sahasında yaşanan toprak kaymasında felaketten dönüldü. Çalışır vaziyette 7 hafriyat kamyonu ve 1 kepçe, toprak kayması sonucu aşağıya sürüklendi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Bir sürücü araçtan çıkmaya çalışırken omzundan yaralandı. Araçlardan inmeyen diğer sürücüler ise kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ARAÇLAR BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDI
Kamyonlar ve kepçe bulundukları yerden iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Olay esnasında araçların devrilmemesi olası bir facianın önüne geçti.