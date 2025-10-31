Haberler

Kocaeli'de Düğün Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Binnur G, eşi tarafından öldürüldü. Çiftin, kızlarının düğününe katılma meselesi yüzünden tartıştığı bildirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Binnur G'nin eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin, kızlarının düğününe katılma meselesi yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. R. G. ile 4 çocuk annesi eşi Binnur G. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda R.G, eşi Binnur G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı R.G, daha sonra aynı bıçakla göğüs ve karnını bıçaklayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R.G, hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin kızlarının birkaç gün önce evlenmek üzere sevgilisine kaçtığı, 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Binnur G'nin kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı, bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
