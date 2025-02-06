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Kocaeli'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 27 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.A., polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 27 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 5 ayrı aranma kaydı ve kesinleşmiş 27 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.A., Kartepe'de düzenlenen operasyonla dün yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan Y.A., cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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