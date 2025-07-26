Kocaeli'de aileler arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var

Kocaeli'de aileler arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve taşlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan demirli, silahlı ve taşlı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı.

İKİ AİLE ARASINDA MEYDAN SAVAŞI

Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fahri Kıvrak, bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HERGÜN ŞİDDET KAVGA CİNAYET TRAFİK TERÖRÜ KADIN CİNAYETİ ..NE HALE GETİRDİNİZ ÜLKEYİ 25 SENEDE

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Sıcak hava insanları bunalıma koyuyor olabilir. Dışarı sadece serin zamanlarda çıkın. Kimse ile muhattap olmayın. Kavga çıkmasın. Fakir gibi giyinin, kimse size selam verirse, fakir olarak yolunuza devam edin cevap vermeden.

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