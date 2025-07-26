Kocaeli'de aileler arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan demirli, silahlı ve taşlı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı.

İKİ AİLE ARASINDA MEYDAN SAVAŞI

Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fahri Kıvrak, bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.