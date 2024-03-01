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Kocaeli'de 8 Aylık Hamile Kadın Evde Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kocası tarafından evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın detayları araştırılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kocası tarafından evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki bir evde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Y., 8 aylık hamile eşi Yaren Y.'yi (21) evinde baygın halde buldu. Eşinin ayılmaması ve tepki vermemesi üzerine Furkan Y., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaren Y., özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Yaren Y. ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Mesai çıkışı evine döndüğü öğrenilen Furkan Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yaren Y.'nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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