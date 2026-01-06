Kocaeli'de 4 bin 635 hükümlü yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2025 yılında kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 bin 635 hükümlünün yakalandığını belirterek, terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 52, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 788 şüpheli tutuklandığını bildirdi.

Vali İlhami Aktaş, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2025 yılı boyunca yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayan Aktaş, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Terörle mücadele çalışmaları

Terör örgütlerine yönelik operasyonların 2025 yılında da aralıksız devam ettiğini dile getiren Aktaş, "Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonlar ve işlemler kapsamında 3 kişi tutuklanmıştır. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik emniyet ve jandarmamızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklanmıştır. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda ise toplamda 26 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine yönelik yapılan işlemlerde de 11 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Aktaş, çalışmalar kapsamında yıl boyunca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 bin 635 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini kaydetti. Yakalananların 3 bin 72'sinin emniyet, bin 563'ünün ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığını aktaran Aktaş, "Bu şahısların 200'ün üzerinde olanı 5 yılın üzerinde, 50'nin üzerinde olanı ise 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunan kişilerden oluşmaktadır. Bu sayede bu kişilerin yeniden suç işlemesinin de önüne geçilmiştir" diye konuştu.

2 bin 50 silah ele geçirildi

Asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele verilerini de paylaşan Aktaş, "Geçen yıl 2 bin 50 silah ele geçirildi, 2 bin 247 kişi hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ise çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, düzenlenen operasyonlarda 193 kişinin tutuklandı" şeklinde konuştu.

Uyuşturucudan 788 tutuklama

Vali Aktaş, uyuşturucuyla mücadelede de önemli sonuçlar alındığına dikkati çekerek, imal ve ticaret yapanlar ile kullanıcılara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 788'inin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 480 kilogram narkotik madde ile 886 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini paylaşan Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "ecstasy" olarak bilinen maddede rekor seviyede yakalama gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Ortaya konan rakamlar son derece kıymetli"

Vali Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem ele geçirilen narkotik maddeler hem de tutuklanan kişi sayıları açısından 2025 yılında çok kıymetli sonuçlar elde edilmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm kolluk kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum." - KOCAELİ