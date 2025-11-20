Bebeğini göbek bağıyla öldüren cani anne 18 yıl sonra yakalandı
Kocaeli'de 2007 yılında bir çöp konteynerinde göbek bağıyla öldürülmüş vaziyette bulunan bebekle ilgili cinayet dosyası, 18 yıl sonra aydınlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayın faili olarak bebeğin annesi tespit edildi. Suçunu itiraf eden kadın ifadesinde, "Hamile olduğumu kimseye söylemedim. O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu" dedi.
- 27 Mayıs 2007'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde göbek bağıyla öldürülmüş bir bebek cesedi çöp konteynerinde bulundu.
- 18 yıl sonra DNA eşleştirmesi ve parmak izi deliliyle bebeğin annesi E.N.Ö. yakalandı ve tutuklandı.
- E.N.Ö., bebeğin doğum sırasında öldüğünü ve cesedi çöpe attığını itiraf etti.
27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulundu.
KATİL ANNESİ AÇIKTI
Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.
TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAF
Olayı itiraf eden kadının, "O dönem çok fazla alkol kullanıyordum. Yalnız yaşıyordum ve birden fazla erkek arkadaşım vardı. Alkolün etkisiyle hangi ilişkiden hamile kaldığımı bilmiyorum. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bir bavula koyup çöpe attım. Yıllardır bunun yüküyle yaşıyorum" dediği ileri sürüldü.