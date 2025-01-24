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14 yaşındaki çocuğa patronunun villasında cinsel istismarda bulundu

14 yaşındaki çocuğa patronunun villasında cinsel istismarda bulundu
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 21 yaşındaki S.A, sosyal medyadan tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuna patronunun villasında cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla yargıya taşınan davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık S.A. katılmadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde isyan ettiren olay 2023 yılında yaşandı. İlçede sevgi evinde kalan 14 yaşındaki B.N.M, Instagram üzerinden 21 yaşındaki S.A. ile konuşmaya başladı.

PATRONUN VİLLASINDA ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Yurttan kaçan B.N.M. ile S.A. buluştu. B.N.M'yi patronunun villasına götüren S.A. kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu annesine anlatmasıyla olay polise intikal etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKSUZ SANIK DURUŞMAYA GELMEDİ

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın ilk celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Salonda mağdur avukatı hazır bulundu, tutuksuz sanık S.A. ise duruşmaya katılmadı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Mağdur çocuk Kastamonu'dan AGO sistemi ile pedagog eşliğinde duruşmaya katıldı. B.N.M, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, "Şu an 15 yaşındayım. Velayetim babamda ancak şu anda annemin yanında yaşıyorum. Bundan önce sevgi evlerinde kalıyordum. Karamürsel'de sevgi evinde kalırken Instagram üzerinden sanık S.A. ile tanıştık, flört etmeye başladık. 2-3 hafta boyunca konuştuk, sonra buluşmaya karar verdik. Beni evine çağırdı. Evde kız kardeşleri de vardı. Daha sonra evden anahtar alıp beni villaya götürdü. Sanık bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Ben o zaman 14 yaşındaydım ve yaşımı ona doğru söyledim. Orada bana 2 kez cinsel istismarda bulundu. Ben yapmasını istemedim, ittim. Ne olacağını bilmeden bir şeye kalkıştım, çok pişmanım. Sabah olunca evden ayrıldım ve bir daha onunla buluşmadım. Sanık yurtta kaldığımı ve yurttan kaçtığımı biliyordu. Başımdan geçenleri sadece annem ve üvey babam ile paylaştım. Daha sonra şikayetçi olduk. Sanık yüzünden psikolojim bozuldu. Onun yüzünden dışarı çıkamıyorum, şikayetçiyim." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, mağdurun 18 yaşında olduğunu bildiğini, kendi rızasıyla birliktelik yaşadığın söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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