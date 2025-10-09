Haberler

Kocaeli'de 14 Yaşındaki Çocuğun Üzerine Beton Korkuluk Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine girmeye çalışan 14 yaşındaki M.O.'nun üzerine, üst kattan beton korkuluk düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine girmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğun üzerine, üst kattan beton korkuluk düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Barış Mahallesi 1856. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.O. isimli çocuğun üzerine, evine girmek için yürüdüğü esnada üst kattan beton korkuluk düştü. Durumu gören aile hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.