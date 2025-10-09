Kocaeli'de 14 Yaşındaki Çocuğun Üzerine Beton Korkuluk Düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine girmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğun üzerine, üst kattan beton korkuluk düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Barış Mahallesi 1856. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.O. isimli çocuğun üzerine, evine girmek için yürüdüğü esnada üst kattan beton korkuluk düştü. Durumu gören aile hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ