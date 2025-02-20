Kocaeli'de 1 milyon liralık dolandırıcılık: Sahte savcı tutuklandı

Kocaeli'de vatandaşları 1 milyon TL dolandıran sahte savcı yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde 30 Ocak ve 9 Şubat tarihlerinde kendini polis ve savcı olarak tanıtan M.T., vatandaşları 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.T., ifadesinin alınması sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.