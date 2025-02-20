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Kocaeli'de 1 milyon liralık dolandırıcılık: Sahte savcı tutuklandı

Kocaeli'de 1 milyon liralık dolandırıcılık: Sahte savcı tutuklandı
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Kocaeli'de, kendini polis ve savcı olarak tanıtarak 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası dolandıran M.T. isimli şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'de vatandaşları 1 milyon TL dolandıran sahte savcı yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde 30 Ocak ve 9 Şubat tarihlerinde kendini polis ve savcı olarak tanıtan M.T., vatandaşları 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.T., ifadesinin alınması sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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