Kocaeli Başiskele'de iddiaya göre öğrencilerin mesire girişi engellendi, kavga çıktı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde su tasarrufuna dikkat çekmek ve Yuvacık Barajı'nı gözlemlemek amacıyla bir mesire alanına gelen öğrencilerin girişinin özel işletme tarafından engellendiği öne sürüldü. Öğrencilerin arkasından kapının kilitlenmesi üzerine eğitimci ile işletme yetkilileri arasında çıkan tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay, dün Başiskele ilçesindeki bir mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, su tasarrufu projesi kapsamında bölgeye gelen yaklaşık 20 üniversite öğrencisi ve beraberindeki eğitimci, mesire alanının girişinde engelle karşılaştı. Alanın girişinde bulunan işletmenin geçiş güzergahını dubalarla kapatması nedeniyle grup, işletmenin içerisinden geçerek mesire alanına girdi. Öğrencilerin geçişinin ardından kapının kilitlenmesi üzerine eğitimci duruma tepki gösterdi.

Tartışma fiziksel kavgaya dönüştü

Eğitimcinin kapıyı kimin kilitlediğini sorması üzerine işletme yetkilileriyle aralarında tartışma çıktı. İşletme yetkililerinin alanın kendilerine ait olduğunu söylemesiyle taraflar arasındaki gerginlik arttı. Karşılıklı sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Eğitimci, yaşananlar sırasında hakaret ve tehdide de maruz kaldığını öne sürdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Öte yandan, işletmenin Google yorumlarında da mesire alanına giriş konusunda benzer şikayetlerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı