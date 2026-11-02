Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Başiskele'de iddiaya göre öğrencilerin mesire girişi engellendi, kavga çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de iddiaya göre öğrencilerin mesire girişi engellendi, kavga çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Başiskele'de su tasarrufu ve Yuvacık Barajı gözlemi için mesire alanına gelen yaklaşık 20 üniversite öğrencisinin girişinin özel işletmece engellendiği öne sürüldü. Kapı kilitlenince eğitimciyle işletme yetkilileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, çevredekiler ayırdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde su tasarrufuna dikkat çekmek ve Yuvacık Barajı'nı gözlemlemek amacıyla bir mesire alanına gelen öğrencilerin girişinin özel işletme tarafından engellendiği öne sürüldü. Öğrencilerin arkasından kapının kilitlenmesi üzerine eğitimci ile işletme yetkilileri arasında çıkan tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay, dün Başiskele ilçesindeki bir mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, su tasarrufu projesi kapsamında bölgeye gelen yaklaşık 20 üniversite öğrencisi ve beraberindeki eğitimci, mesire alanının girişinde engelle karşılaştı. Alanın girişinde bulunan işletmenin geçiş güzergahını dubalarla kapatması nedeniyle grup, işletmenin içerisinden geçerek mesire alanına girdi. Öğrencilerin geçişinin ardından kapının kilitlenmesi üzerine eğitimci duruma tepki gösterdi.

Tartışma fiziksel kavgaya dönüştü

Eğitimcinin kapıyı kimin kilitlediğini sorması üzerine işletme yetkilileriyle aralarında tartışma çıktı. İşletme yetkililerinin alanın kendilerine ait olduğunu söylemesiyle taraflar arasındaki gerginlik arttı. Karşılıklı sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Eğitimci, yaşananlar sırasında hakaret ve tehdide de maruz kaldığını öne sürdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Öte yandan, işletmenin Google yorumlarında da mesire alanına giriş konusunda benzer şikayetlerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp tek cümle kurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en soğuk yeri 5 gündür değişmiyor

Türkiye'nin en soğuk yeri! 5 gündür değişmiyor
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor

Bakanlık uyardı! Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

Bahçeli ateşi yaktı, top artık TBMM'de! İşte il olmaya aday 19 ilçe
Hindistan'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk, küçük kızı öldüresiye dövdü
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

Kim olduğunu öğrenenler "Sana ne oldu böyle?" demeden edemiyor
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

Maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamaz