Kocaeli Başiskele'de bariyere çarpan motosikletin 34 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Kocaeli Başiskele'de bariyere çarpan motosikletin 34 yaşındaki sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 34 yaşındaki sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Sefa Sirmen Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulut B. (34) idaresindeki 41 BFK 150 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Bulut B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, 41 BFK 150 plakalı motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.