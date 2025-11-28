Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama
Rusya'nın Novoroski limanına seyir halinde olan Kairos isimli yabancı menşeili tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerde yangın çıkarken, 25 mürettebatın durumunun iyi olduğu, kurtarma çalışmaları için ekiplerin bölgeye gittiği belirtildi. Reuters, geminin mayına çarptığının düşünüldüğünü iddia etti.
Karadeniz açıklarında Rusya'ya seyir halinde olan bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
KOCAELİ AÇIKLARINDA TANKERDE PATLAMA
Karadeniz'de, Kocaeli'nin Kandıra Kefken açıklarında Kairos isimli bir tankerde patlama meydana geldi. Tankerin Rusya'nın Novoroski limanına seyir halinde olduğu öğrenildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
MÜRETTEBATIN TAHLİYESİ İÇİN EKİPLER BÖLGEDE
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş Kairos tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir."
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve Ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdaheleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"MAYINA ÇARPTI" İDDİASI
Reuters, geminin mayına çarptığının düşünüldüğünü ve yangın çıkan geminin batma riski olduğunu duyurdu.