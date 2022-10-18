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Kocaeli'de damat dehşeti: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana gelen olayda eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Salih K.'nın evine geldi.

BABA-KIZ KANLAR İÇİNDE KALDI

Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Baba-kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Salih K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza S. ve Salih K.'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başiskele Kocaeli Eyüp 3. Sayfa Haberler

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