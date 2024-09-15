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KKTC'de dedikodu cinayeti: Pencereden gizlice eve girdi, uyurken ateşe verdi

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KKTC'de bir kişinin, kendisinin ve kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle benzin döküp evini ateşe verdiği şahıs hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir kişi, kendisinin ve kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle aynı köyde yaşadığı şahsın evini ateşe verdi. İskele ilçesine bağlı Boltaşlı köyünde 4 Eylül'de 03.04 ile 03.25 saatleri arasında meydana gelen olayda Hamit Talay isimli şahıs, Nihat İlkhan'ın tek katlı köy evine pencereden gizlice girdi. Evin yatak odasına giren Talay, yanında getirdiği benzini o esnada uyumakta olan İlkhan'ın yatağının kenarlarına ve yere döktükten sonra çakmakla ateşe verdi. Talay evi ateşe verdikten sonra kaçarken, bir anda alevler içerisinde kalan İlkhan, can havliyle evin dışına koştu. Bağırarak yardım isteyen İlkhan'ın yardımına komşusu yetişti. Komşusu İlkhan'ın üzerine su dökerek alevleri söndürürken, acil servis, polis ve itfaiyeye haber verildi.

AĞIR YANIKLARLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlkhan ise ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İlkhan dün sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatan polis, 6 Eylül günü kimliğini tespit ettiği Talay'ı adam öldürmeye teşebbüs ve kundaklama suçlarından tutukladı. Zanlının polisteki tutukluluk hali devam ederken, Hamit Talay Salı günü cinayet suçundan yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cinayet 3-sayfa Güncel Kıbrıs Polis Suç

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