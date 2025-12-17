Kızını ve torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eskişehir'de kızını ve 7 yaşındaki torununu silahla vurarak öldüren sanığa mahkeme heyeti indirim uygulamadan 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Öte yandan öldürüldüğü yerde minik Ata Alp'in kalan gözlüğü, yakınlarına verilmesine karar verildi.

Adana'dan Eskişehir' gelerek kızı Merve Karabaş'ı (31) ve kaçmaya çalışan 7 yaşındaki torunu Ata Alp Karabaş'ı sokak ortasında silahla vurarak öldüren 60 yaşındaki Osman Nuri Keskin'in yargılandığı davada karar duruşması Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan sanık Osman Nuri Keskin Mahkeme salonunda cezaevi görevlilerince hazır edildi. Duruşmaya, Gülhan Karabaş, Ahmet Karabaş, Rafet Karabaş hazır olduğu görüldü.

"Kızımı ve damadımı öldüreceğim torununu da kaçıracağım' dedi"

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Adana'nın Seyhan ilçesinde oturan ve sanık Osman Nuri Keskin'in komşusu olan, tanık sıfatıyla dinlenen Gülcan İ. (56), "Komşum tanırım. Hatice Keskin ile görüşürdüm, merhabamız vardı. Aile yaşantılarını bilmem ama Hatice hanımın küs olduğunu biliyorum. Osman abi karısıyla konuşmak istedi aradım karısı konuşmadı. Sonra da Osman abi, 'Kızımı ve damadımı öldüreceğim torununu da kaçıracağım' dedi. Ne zaman Eskişehir'e gittiğini bilmiyorum, bu konuşma olayın gerçekleştiği tarihten yaklaşık bir hafta önce oldu. Merve'nin ev adresini bilmiyorum. Merve annesi için benim adresime çiçek yollamıştı. Ben çok yalvardım 'Kendinize zaman verin' dedim. İlk başta ciddiye almadım bunu yapacağına. Daha sonra belki yapar diye apartmanda arkasından söyledim. Yapmasın diye yalvardım. Sanığın Eskişehir'e geleceğinden haberim yoktu" diye konuştu.

"Kesinlikle tasarlayarak böyle bir eylem yapmadım"

Mahkemede son sözü sorulan sanık, "Tanık beyanını kabul etmiyorum. Böyle bir sözde bulunmadım. Yemin ederim ki öyle bir şey yok, kesinlikle böyle bir şey tasarlamadım. O an ne yaşadığımı bilmiyorum. Kesinlikle tasarlayarak böyle bir eylem yapmadım" diyerek kendini savundu.

Merve Karataş'ın kayınvalidesi Gülhan Karabaş, "İndirimsiz bir şekilde cezasını bulmasını istiyorum" derken, eşi Ahmet Karabaş mahkeme heyetine, "Adaletinize güveniyorum" dedi.

Sanığa 2 kez ağırlaştırımış müebbet hapis cezası verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Nuri Keskin'e, kadın olan alt soyu maktul Merve Karabaş'a yönelik "Tasarlayarak Kadın Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme" ve çocuk olan alt soy maktul Ata Alp Karabaş'a yönelik olarak "Çocuk Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme" suçlarından 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 80 gün adli para cezası verildi. Cezalarda mahkeme tarafından herhangi bir indirim uygulanmadı.

Öte yandan minik Ata Alp'in gözlüğünün ve diğer eşyaların mirasçılarına verilmesine karar verildi.

"Alabileceği en ağır cezayı aldı bu konuda içimiz biraz daha rahat"

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Karabaş ailesinin Avukatı Hediye Gökçe Baykal, "Karışık duygular içerisindeyim. Sanık Osman Nuri Keskin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. ve mahkeme hiçbir indirim sebebi uygulamadı bu cezada. 2 kayıp, 2 giden can var. Biri kadın biri çocuk, onun için 'sevinçliyiz' diyemiyoruz maalesef ama bir teselli bulduk diyelim en azından. Vicdanımız biraz daha rahatladı. Ağırlaştırılmış hapis müebbet hapis cezası almasını zaten istiyorduk ama indirim sebepleri uygulanmaması hususunda biz de beyanlarda bulunduk. Çünkü birisi öz kızı birisi öz torunu. Bu sebeple daha önce tasarlayıp buraya geldiğine dair çok delil var. Bir gün öncesinden gelip orada keşif yaptığına ilişkin, iş yerine gittiğine ilişkin. Kaldı ki bugün dinlenen tanık beyanında 'gideceğim öldüreceğim' şeklindeydi. Merve açısından tasarlayarak öldürme, Ata Alp açısından sadece çocuğa karşı öldürme verdi mahkeme. Ama alabileceği en ağır cezayı aldı bu konuda içimiz biraz daha rahat diyebilirim. Bundan sonra istinaf süreci var ama orada da kararın bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. Cezada indirimin yapılmaması bundan sonraki failleri de engelleyeceğini düşünüyorum. Tekrar aileye baş sağlığı diliyorum, bundan sonraki süreci de takip edeceğiz" dedi.

"En ağır cezayı aldığını düşünüyorum"

Merve Karabaş'ın kayınbabası Rafet Karabaş (56), "Bu süreçte çok üzüldük bir daha böyle bir cinayet işlerinin hiçbir kız evladımız, erkek evladımız, torunlarımıza yaşamaması dileğiyle bu acıların son bulmasını istiyoruz. En ağır cezayı aldığını düşünüyorum buradaki diğer avukatlarımıza da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ata Alp'in babaannesi Gülhan Karabaş ise, "Hepinizin eline emeğine sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim. Giden gelmiyor ama bu da bir nebze ferahlatıyor. Çok üzüntülüyüz" dedi.

Olay geçmişi

Olay, 13 Haziran 2024 tarihinde Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta gerçekleşmişti. Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri Keskin (60), kızı Merve Karabaş'ı (31) ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürmüştü. Osman Nuri K.'nın eşiyle boşandığı dönemde kızıyla yaşadığı sorundan dolayı cinayeti işlediği öğrenilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. - ESKİŞEHİR