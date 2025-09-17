Kızılırmak Nehri'ne Düşen Araçta Eşini ve Çocuğunu Kaybeden Doktor Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak'ın yürütülen soruşturma kapsamında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandığı açıklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Serdar Kıyak'ın (32) kullandığı otomobil, Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde Bafra-Tepebaşı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştü.

Kazada sürücünün eşi 34 yaşındaki Gülşah Karaman Kıyak ile çocukları Poyraz hayatını kaybetti, Serdar Kıyak ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy imzalı açıklamada, "Medyada 'Otomobil Kızılırmak'a uçtu: Anne ile oğlu öldü, baba yaralı' başlıklı haber ve iddialarla ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 12 Eylül 2025 günü saat 16.50 sıralarında S.K.'nin (32), sevk ve idaresindeki otomobil cinsi araçla Bafra Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde, Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracın Kızılırmak Nehri'ne düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan sürücü S.K.'nin eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve müşterek çocukları Poyraz'ın hayatlarını kaybettikleri, sürücü S.K.'nin hafif yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan adli soruşturma kapsamında; şüpheli sürücü S.K. hakkında 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir" denildi. - SAMSUN