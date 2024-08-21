Üye Girişi
Haberler

Kızılcahamam'daki yangının tanığı: 'Birden kıvılcım geldi, dumanlar birden oldu'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangının görgü tanığı Minire Çakır, 'Abdest aldım, namaz kılacaktım. Birden kıvılcım geldi, dumanlar birden oldu. Dualarla geçirdik annem. Çok korktum. Rabbime dua ediyorum' dedi.

Kızılcahamam'daki yangının tanığı: "Birden kıvılcım geldi, dumanlar birden oldu"

BOLU - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangının görgü tanığı Minire Çakır, "Abdest aldım, namaz kılacaktım. Birden kıvılcım geldi, dumanlar birden oldu. Dualarla geçirdik annem. Çok korktum. Rabbime dua ediyorum" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının 12.30 sıralarında çıktığı ve insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Bolu'nun Gerede ilçesine de sıçrayan orman yangının tanığı Minire Çakır, yaptığı açıklamada, "Abdest aldım, namaz kılacaktım. Birden kıvılcım geldi, dumanlar birden oldu. Dualarla geçirdik annem. Çok korktum. Rabbime dua ediyorum. İnsanlarımızı affetsin, tüm insanlarımızı korusun diyoruz" ifadesini kullandı.

Yangının ilk çıktığı nokta olan Kızılcahamam'da yangın kontrol altına alınırken, Bolu tarafındaki devam eden yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızılcahamam 3-sayfa Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title