Kızılcahamam'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kızılcahamam'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı ve yoğun araç kuyruğu oluştu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Ankara D-750 karayolu Kızılcahamam Akyarma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara'ya geri dönüşüm balyaları taşıdığı tespit edilen bir tırın yola geri dönüşüm balyalarını dökmesi sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yoğun araç kuyruğu oluştu. Frenleri ısınan tırlar zincirleme kazaya neden oldu. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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