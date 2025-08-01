Kızılcahamam'da Kaybolan Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

Kızılcahamam'da Kaybolan Şahsın Cansız Bedeni Bulundu
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 gün önce kaybolan Sefa Karataş'ın cesedi, çay yatağında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Karataş'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 gün önce kaybolan şahsın cansız bedeni çay yatağında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Sefa Karataş'ın anne ve babası, 3 gün önce oğullarının Kırkırca Mahallesi'nde kaybolduğu ihbarında bulundu. Karataş için jandarma ve AFAD personelinden oluşan arama timi oluşturuldu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde kayıp Karataş, Alpagut Mahallesi yakınlarındaki çay yatağında ölü bulundu. Karataş'ın çay yatağından çıkarılan cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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