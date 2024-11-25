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Kızılcahamam'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Kızılcahamam'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği
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Kahramankazan Sosyal Hizmet Merkezi ve Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilinçlendirme çalışması yaptı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kahramankazan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü, işbirliğinde Cumhuriyet Meydanında stant kurularak broşür dağıtımı ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Kahramankazan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe halkını şiddet karşı bilinçlendirmek amacıyla Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanında stant kuruldu. Ekipler meydandaki stantta broşür dağıtımı ve bilinçlendirme çalışması yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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