Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde telefonunda 9 yaşındaki çocuğa ait müstehcen fotoğraflar çıkması üzerine tutuklanan Türk Kızılay eski Hendek Şube Başkan ve kızının fotoğraflarını gönderen anne hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, iki tutuklu sanık hakkında da ayrı ayrı 'çocuklara yönelik müstehcen içerikli görüntüler üretilmesi' suçundan R.Y.'ye 7 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası, Z.K. hakkında ise aynı suçtan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 18 bin 700 lira adli para cezası verdi.

3 Şubat tarihinde Sakarya'da polis ekiplerince çocuk müstehcenliğine ilişkin yapılan operasyonda, telefonunda müstehcen çocuk fotoğrafları bulunduğu belirlenen Türk Kızılay eski Hendek Şube Başkanı R.Y. ve çocuğunun müstehcen fotoğraflarını yaydığı belirlenen Z.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 2 sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar R.Y. ve Z.K. bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarını tekrarladı

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık R.Y., "Öncelikle böyle bir olayla karşınıza çıktığım için üzgünüm. Benim çocuklara bir saplantım yoktur. Böyle bir durum olsa telefon şifremi kolluk kuvvetlerine kendi isteğim ile vermezdim. Kaçma şüphem yoktur. Önceki savunmalarımı tekrarlıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Telefonumda böyle fotoğraflar yoktur. Silinenler klasöründedir. Ben bu görüntüleri gördüğüm anda sildim. Kasıt olsa silmezdim. Kolluğa şifremi vermezdim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diyerek önceki savunmalarını tekrarladı. Duruşmada söz hakkı verilen diğer tutuklu sanık Z.K. ise, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Karar verildi

İddia makamı mütalaasını tekrar ederken mahkeme heyeti, tutuklu sanık R.Y. hakkında, 'çocuklara yönelik müstehcen içerikli görüntüler üretilmesi" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası, tutuklu sanık Z.K. hakkında ise 'çocuklara yönelik müstehcen içerikli görüntüler üretilmesi' 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ve 18 bin 700 lira adli para cezası ile 3 yıl 3 ay 11 gün çocuğunun velayeti kısıtlanmasına hükmetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı