Kızı için yardım çağrısında bulunan Umut Akyürek daha önce de sorunlarını anlatmış!

19 yaşındaki kızının madde bağımlısı olduğunu ve psikolojik sorunları olduğunu belirterek yardım çağrısında bulunan Umut Akyürek bu sorunları ilk defa Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında Haberler.com'a anlatmıştı. Kızı ile yıllar sonra yaşayacağı sorunları biliyormuş gibi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı "Kızım uçurumdan aşağı kendini bırakmış vaziyette" ifadelerini kullanmıştı.

"KIZIMIN PSİKOLOJİK SORUNLARI 12 YAŞINDA BAŞLADI"

Doktorların ilk etapta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi koyduğu kızı hakkında konuşan Umut Akyürek, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Melek Bal'da bir problem olduğunu ilk ne zaman hissettin?" sorusuna "Daha 12 yaşında falandı zaten başladı, kurallara uymamaya, okulda büyük sıkıntılar yaşıyor her gün telefon geliyor birine vuruyor, okula gitmeyip kaçıyor. Büyük travmalar. Çok zor şeyler yaşadık, evden kaçıyordu. Bizden habersiz bacağına dövme yaptırdı, dilini deldirdi." ifadeleri ile yanıt verdi.

"KONTROL ALTINDA TUTAMAYINCA HASTANEYE YATIRDIK"

Bir süre sonra kızının davranışlarını kontrol altına alamadığı için eşi Oktay Ertuğrul ile hastaneye yatırma kararı aldıklarını anlatan Umut Akyürek, "Önce özel bir hastaneye yatırdık. 1,5 ay orada kaldık. Maddi olarak da bizi çok zorladı. Çok külfetli bir hastaneydi ve bir netice de alamadık, boşa geçti. Çıktık, bir müddet iyi gitti sonra yine başladı o eski ataklar. Bu sefer bildiğimiz Bakırköy'e yatırdık. Orada çok daha ağır koşullar vardı, işe yaradı tabii bir daha oraya gitmemek için kendine çekidüzen verdi. Birtakım kurallara uyum sağladı." dedi

"KIZIM UÇURUMDAN AŞAĞI KENDİNİ BIRAKMIŞ VAZİYETTE"

Çocuğu ile yaşadıkları problemlerin eşi ile özel hayatlarında da sorunlara yol açtığını anlatan Akyürek, "Kızımın sınırı yok, sigara içiyor mecburen izin verdik. Doktoru belli bir sınırı olsun dedi 10 taneyse 10 tane. Durmuyor, kriz geçiriyor. 5 tane dondurma yiyiyor, o kadar çok kilo aldı ki şu anda, ağır ilaçlar içiyor. Yaşıyor ama şu anda uçurumdan aşağı kendini bırakmış vaziyette gidiyor." dedi.