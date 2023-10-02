Kız kaçırma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kız kaçırma meselesi tartışmasında kan döküldü. Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır şekilde yaralandı. Polis şimdi her yerde kaçan zanlıları arıyor.

Gaziantep'te iddiaya göre kız kaçırma mevzusu nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi silahla yaralandı.

KIZ KAÇIRMA TARTIŞMASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde gece saatlerinde, iddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, tartışma sonrası kavga etti. İddiaya göre, kızı kaçıran şahıslardan biri aileye silahla saldırdı. Saçmaların hedefi olan İbrahim Süzer (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kavgada Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden İbrahim Süzer'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

HER YERDE ARANIYORLAR

1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.